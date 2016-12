Olanda, Van Basten torna in panchina: sarà il vice di Blind

Marco Van Basten torna in panchina, come assistente. Dopo la recente esperienza alla guida dell'AZ Alkmaar, abbandonata per problemi di salute, l'ex fuoriclasse del Milan ha accettato la proposta della federazione olandese di fare da vice a Danny Blind, nuovo ct degli Oranjes. Van Basten torna così su quella panchina che lo vide titolare dal 2004 al 2008 alla guida dell'Olanda in un Mondiale (ottavi) e in un Europeo (quarti).