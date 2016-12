Olanda: tifosi Ado gettano peluche in campo per bimbi malati

Sono stati dipinti come la tifoseria più violenta d'Olanda, ma ora i tifosi dell'Ado Den Haag sono saliti alla ribalta delle cronache per un gesto davvero bello, una stupenda iniziativa benefica. Nel corso del match contro il Feyenoord, perso per 3-1, dal settore dei supporters dell'Ado sono piovuti centinaia di peluche indirizzati ai bimbi malati di un ospedale di Rotterdam. Davanti a un gesto così, il risultato passa davvero in secondo piano.