Olanda, si pensa a Seedorf per ripartire dopo il flop

C'è anche il nome di Clarence Seedorf per la panchina dell'Olanda. Danny Blind non sarà confermato dopo il disastro nelle qualificazioni europee. Gli oranje non ci saranno a Euro 2016, in programma in Francia. Non accadeva dal lontano 1984. Così l'ex centrocampista se la deve vedere con Ronald Koeman: il Milan fa il tifo per Clarence. Il motivo? E' ancora sotto contratto col club di via Aldo Rossi, dopo l'esonero dell'estate 2014.