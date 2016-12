Olanda, Rkc Waalwjk accompagnato in campo da modelle in lingerie

Iniziativa piccante da parte del Rkc Waalwjk, squadra che milita nella Eerste Divisie (serie B olandese): per San Valentino, i giocatori sono stati accompagnati in campo da modelle in lingerie al posto del consueto ingresso a fianco dei bambini. Dietro a questa iniziativa (che prevedeva anche l'ingresso gratis allo stadio per tutte le donne), lo sponsor della squadra: una linea di intimo femminile. Purtroppo al Waalwjk è andata male, visto che è arrivata la sconfitta per 1-0 contro l'Emmen.