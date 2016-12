Olanda, rigore a favore dell'Ajax. Tifoso del PSV denuncia l'arbitro

Marcel Blaak, tifoso del PSV Eindhoven, non ha gradito la decisione dell'arbitro Makkelie nella partita tra Ajax e Utrecht. Il rigore concesso ha dato la possibilità ai Lancieri di pareggiare il match e quindi di agganciare il PSV in cima alla classifica a 3 giornate dalla fine. Il tifoso è passato dalle lamentele ai fatti e si è recato alla stazione di polizia per denunciare sia l'arbitro che la federazione olandese.