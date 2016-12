Olanda, portiere segna di tacco al volo al 94'

Incredibile in Eredivisie. Al 94' di Ado Den Haag-Psv, con la partita sul punteggio di 2-1 per gli ospiti, il portiere dei padroni di casa Martin Hanses si è buttato in avanti sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il danese ha trovato un incredibile gol, segnando di tacco al volo quasi dal dischetto del rigore la rete del pareggio.