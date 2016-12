Olanda, Kuyt lascia la nazionale: "Ma resto a disposizione"

13:21 - "Non sento di poter più garantire un impegno massimo per la Nazionale e peraltro non credo di poter essere più una prima scelta con il nuovo selezionatore Guus Hiddink". Con queste parole, riportate sul sito della Federcalcio olandese, il 34enne Dirk Kuyt dà il suo addio alla nazionale orange, dove ha collezionato 104 presenze e 24 reti. Il centrocampista non chiude però tutte le porte: "Resto a disposizione in caso di necessità".

"Posso guardare indietro con un orgoglio enorme, per i 10 anni meravigliosi trascorsi nella squadra olandese", prosegue il giocatore del Fenerbahce, protagonista di tre fasi finali dei Mondiali e due degli Europei in maglia arancione. Una maglia dunque appesa al chiodo. Per ora. Il precedente di Edwin Van Der Sar, che nel 2008 fu richiamato a difendere la porta olandese dopo aver annunciato l'addio, lascia pensare che nulla è irrevocabile.