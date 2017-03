Olanda-Italia: Sneijder è out, debutto orange per Hoedt

Niente sfida con Italia per Wesley Sneijder. Il ct olandese non ha infatti convocato l'ex nerazzurro per l'amichevole del 28 marzo ad Amsterdam contro gli azzurri perché non in perfette condizioni fisiche. Nella lista degli Orange ci saranno invece tre "italiani": Hoedt, alla prima convocazione in nazionale, il laziale De Vrij e giallorosso Kevin Strootman. Convocato anche l'ex Atalanta De Roon, regolarmente presente Arjen Robben.