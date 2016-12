Olanda, Hector Moreno ne stende un altro: entrata killer

State alla larga da Hector Moreno . Potrebbe essere un avvertimento scherzoso, ma negli ultimi giorni rischia di essere un consiglio da tenere bene a mente. In Champions il messicano ha mandato ko Luke Shaw dello United, provocandogli la frattura di tibia e perone. Ieri si è ripetuto in Eredivisie, entrando a gamba tesa su Oussama Tannane , in Heracles-Psv. Moreno ha colpito a gamba tesa il ginocchio dell'attaccante marocchino, costretto ad uscire dolorante e sorretto dai massaggiatori del club.

Longer vid of @HectorMorenoh doing damage again, take note @FIFAcom pic.twitter.com/9YdjiI9ASP

Non sembrano esserci conseguenze serie per il marocchino, molto dolorante al momento del brutto colpo subito da Moreno, apparso in netto ritardo al momento di colpire l'avversario. Tannane a fine match è stato durissimo nei confronti di Moreno: "È stato un fallo terribile. Moreno era in ritardo. E dovrebbe sapere cosa ha combinato l'altro giorno. L'arbitro doveva espellerlo". Come nel caso di Shaw, quando Rizzoli non ha fischiato fallo, ieri Moreno non è stato sanzionato con alcun cartellino.