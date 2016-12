Olanda-Francia, al 14' il tributo a Cruyff

Minuto 14 di Olanda-Francia, Amsterdam Arena, lo stadio della capitale olandese che ha visto le gesta del fenomeno orange per oltre un decennio: dopo la rete di Giroud, tutti gli spettatori si sono alzati in piedi per omaggiare il rivoluzionario del calcio, Johan Cruyff. Un minuto di applausi e commozione, e sugli spalti un semplice striscione dal titolo 'Grazie Johan', una gigantografia del leggendario olandese e il suo numero 14 in bella mostra.