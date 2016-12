Olanda, coppia chiama il figlio Feye Noord

Quando si dice un tifo viscerale per una squadra di calcio. In Olanda una coppia di coniugi, Carlo e Esther, hanno deciso di chiamare il loro bimbo "Feye Noord", in onore della propria squadra del cuore, e sognano che il bimbo in futuro possa diventare un calciatore. "Ve lo immaginate se un giorno dovesse diventare un giocatore del Feyenoord? Entrare in campo con la scritta Feye Noord sulla schiena?" ha detto divertito il papà al Feyenoord Magazine.