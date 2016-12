Ok alla Serie D: il nuovo Parma riparte da Apolloni e Minotti

PIZZAROTTI: "DECISIONE AUSPICATA""Era una decisione attesa e auspicata. Come Comune eravamo chiamati a dare un'indicazione, lo abbiamo fatto alla luce del sole per sostenere un progetto che ci è apparso innovativo, partecipato, fondato su un'idea di calcio pulito, capace di coinvolgere la citta' in tante sue espressioni". È il commento del sindaco di Parma Federico Pizzarotti alla decisione della Figc di iscrivere al prossimo campionato di serie D Parma calcio 1913. "Ci fa particolarmente piacere - ha detto - che la decisione sia andata nella direzione da noi indicata, interpretando anche i sentimenti di tanti tifosi e cittadini che si sono subito sentiti in sintonia con il progetto espresso dalla societa' Parma Calcio 1913. Così si ricomincia, si riparte dalla Serie D, si farà al Tardini, e si farà con l'entusiasmo di chi lavora per tornare in un posto più consono alle tradizioni centenarie di Parma nella vita calcistica nazionale".