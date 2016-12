Oggi, giornata cruciale. Manenti però non va in Tribunale

17:50 - Oggi, 12 marzo. "Porto il piano di rilancio del Parma in Tribunale". Parole dei giorni scorsi di Manenti, dinanzi a una scadenza fissata. E oggi, il giorno è arrivato: e di quel piano, ovviamente, non si è vista traccia. E nessuna traccia nemmeno di Manenti, atteso dal Tribunale fallimentare per l'inconotr nel quale mettere a punto la strategia finanziaria per venire a capo del caso-Parma.

In Tribunale si è presentato Marco Preti, direttore finanziario del club. Un quarto d'ora di colloquio, presentati i bilanci della società degli ultimi tre anni, un documento nel quale si certifica che Manenti è il presidente. Poi stop. In attesa di eventi positivi che restano i grandi assenti della vicenda.

La giornata comunque non finisce qui. La caccia alla (buona) notizia è aperta. Nell'attesa, è saltato anche un ipotetico vertice tra lo stesso Manenti e la Proto-Group che lunedì aveva annunciato la disponibilità di 500 mila euro per rilevare il club. Resta fissata la data del 19 marzo per l'udienza fallimentare presso il Tribunale.

La squadra intanto si allena e Donadoni ha programmato per oggi pomeriggio una amichevole a Collecchio fra la prima squadra e la Primavera di Hernan Crespo. Per la cronaca, è finita 4-1 coi gol di Belfodil (2), Cassani e Lila.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X