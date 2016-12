Oggi è il giorno dell'annuncio: Ventura ct

Tra Italia-Finlandia e la partenza degli azzurri per Montpellier (domani), c'è un martedì che guarda al futuro: al nuovo ct, a Giampiero Ventura, agli annunci previsti. Già. Oggi è il giorno del Consiglio federale della Figc, nel quale il presidente Tavecchio, dopo una rapida consultazione con tutti i consiglieri (già consultati), sottoporrà al governo del calcio la ratifica dell'accordo con Ventura, contratto biennale e il dopo-Conte è sancito.



Prima del match del Bentegodi, Tavecchio ha detto poche parole: "Il nuovo ct? Domani saprete tutto. Ventura? Potrebbe essere, abbiamo fatto un lavoro minuzioso per preparare il futuro di questa Nazionale che ora andrà agli Europei cercando di fare il meglio possibile e sono sicuro che lo farà. Conte? Se ho nostalgia? Certo che ho nostalgia, però due anni fa quando lo avevo scelto e si era firmato un contratto di due anni, era scritto, era sicuro che la sua avventura sarebbe durata due stagioni e non di più. Era tutto scritto".