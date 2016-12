Occhio Juve, quando il Bayern annuncia in inverno il nuovo tecnico fa il Triplete

Con ancora metà stagione da giocare e con tutti i trofei ancora da conquistare sarebbe un azzardo per qualsiasi club del mondo quello di annunciare con tanto anticipo il cambio dell'allenatore per la prossima stagione. Non per il Bayern Monaco, che una mossa del genere l'aveva già fatta il 16 gennaio 2013, quando ufficializzò l'arrivo di Pep Guardiola al posto di Jupp Heynches. Il risultato? La migliore stagione della loro storia, con uno storico Triplete (prima squadra della storia a riuscirci) Bundesliga-Champions League-Coppa di Germania.



Robben e compagni fecero il record di punti in Bundesliga (91), di vittorie (529), di distacco dalla seconda (25) e di turni di anticipo per la conquista matematica del titolo (6, visto che alzarono al cielo il Meisterschale il 6 aprile 2013). Il vero capolavoro, però, fu in Champions League: dopo aver vinto il proprio girone, la squadra di Heynches fa fuori Arsenal, Juventus e Barcellona (7-0 complessivo ai catalani) per guadagnarsi la finale di Londra, dove venne battuto 2-1 il Borussia Dortmund (gol di Mandzukic e Robben) nella prima finale tutta tedesca della manifestazione. La ciliegina sulla torta la Coppa di Germania conquistata l1 giugno: 3-2 allo Stoccarda.



In Baviera sono di certo meno scaramantici che dalle nostre parti, ma senza dubbio il precedente fa ben sperare. Anche perché Guardiola ha tra le mani una squadra probabilmente ancora più forte, che ha dominato il girone di Champions, ha quasi archiviato il campionato ed è ai quarti di Coppa di Germania. Chissà se più affamata: sarà proprio la Juve il primo grande test dell'armata tedesca, che sogna (e non si nasconde) un'altra finale a Milano. Vinta, ovviamente...