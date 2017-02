Nuovo stadio Roma, spunta il vincolo sull'Ippodromo

La mossa a sorpresa è come un asso calato alla fine di una partita a carte. Quando meno te lo aspetti. La soluzione a tutti i problemi in casa cinquestelle è il vincolo di tutela sull’ippodromo di Tor di Valle . Una novità in grado di riportare la pace, dopo l'ennesimo botta e risposta tra un parlamentare, Roberta Lombardi e Beppe Grillo e mettere la parola fine sul progetto del nuovo stadio della Roma. Partita lunga logorante e probabilmente decisa dalla Soprintendenza archeologica.

DERBY SENZA BARRIEREPer i tifosi la novità positiva arriva invece per il derby di Coppa Italia. Abbassare le barriere che dividono le curve del stadio Olimpico e potenziare la presenza degli steward: sono le indicazioni del capo della polizia, Franco Gabrielli per il derby fra Roma e Lazio in programma il 1 marzo. Le indicazioni sono contenute in una direttiva inviata al prefetto e al questore di Roma. N ella direttiva, il Capo della Polizia invita dunque il Prefetto è il Questore a lavorare affinché 'si realizzi, fin dal prossimo derby serale' previsto il 1 marzo, l'abbassamento delle strutture divisorie centrali e il contestuale potenziamento degli steward a presidio delle linee di separazione. Nelle settimane scorse, dopo un incontro tra lo stesso Gabrielli, il ministro per lo sport Luca Lotti e il ministro dell'Interno Marco Minniti, il capo della polizia aveva avuto proprio da quest'ultimo l'indicazione di mettere a punto un percorso per arrivare al superamento delle barriere. La direttiva è dunque il primo passo su questa strada.