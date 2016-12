Nuovo stadio Milan, il pessimismo del sindaco di Milano

Il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia , non nasconde un certo pessimismo sulla costruzione del nuovo stadio del Milan in zona Portello. "Io ho la netta impressione che a questo punto forse il progetto non arriverà neanche in Comune - ha detto il primo cittadino ai microfoni di Telelombardia - Mi pare che i problemi siano troppi perché si possa andare avanti e questo non lo dice certo la giunta comunale, lo dice la legge".

"Il progetto del Milan non è ancora arrivato in Comune - fa ha spiegato Pisapia - Soltanto il Milan e Fondazione Fiera ce l'hanno. Per cui so poco, e quello che so l'ho letto dai giornali. Se poi finiscono di litigare o se si arriva a una soluzione, allora si dovranno valutare i problemi della compatibilità ambientale, della convertibilità sulla sicurezza, della compatibilità urbanistica".



Il sindaco ha quindi precisato: "Ho sempre detto 'vediamo il progetto'. Chiaramente noi abbiamo lo stadio di San Siro che è un grandissimo stadio che bisogna valorizzare e soprattutto non fare morire, ma soprattutto valorizzare".