Nuovo Stadio Milan: giovedì 25 il via libera. O no?

17:19 - Nel giorno in cui la Roma ha presentato l'avveniristico nuovo stadio di proprietà, al Milan è arrivata la data in cui saprà se potrà costruire lo splendido impianto progettato. Giovedì 25 giugno, infatti, il consiglio generale di Fondazione Fiera dovrà formulare la definitiva delibera sulla riqualificazione dei padiglioni 1 e 2 del Portello. Il comitato esecutivo di FF dovrà quindi esprimere un giudizio sui progetti presentati.

Ed è ormai un testa a testa tra il progetto dello stadio rossonero e quello di Vitali-Stam che ha sposato la linea verde con spazi polifunzionali, dal parco tecnologico a zone ciclopedonali e negozi.

Lo scorso 9 giugno Fondazione Fiera Milano avrebbe scartato la terza proposta in corsa, quella di Prelios per un parco tecnologico interattivo, prendendo tempo per la decisione definitiva. Una volta ufficializzata la deliberà, poi, sarà il Comune di Milano a dare il via libera alla modifica urbanistica.

Il Milan attende speranzoso la decisione di Fondazione Fiera, un impianto di proprietà, infatti, garantirebbe maggiori entrate economiche al club rossonero. "Se Milano nega ad una squadra come il Milan di fare il proprio stadio, sarebbe un passo indietro. Un autogol", ha dichiarato oggi l'architetto Fabio Novembre che ha progettato la nuova sede del club rossonero e collaborato al progetto dello stadio.

Resta però alto il dissenso dei residenti della zona Portello, contrari alla costruzione del nuovo impianto, che negli ultimi mesi hanno creato un comitato e lanciato petizioni.



