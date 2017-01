Nuovo logo, la Juventus guarda al futuro

Il presidente bianconero, nella serata chiamata "Black and White and More", ha aggiunto: "Siamo qui per presentare quello che sarà il futuro della Juventus nei prossimi anni. Per crescere dobbiamo continuare a vincere ed evolvere il nostro linguaggio per raggiungere nuovi target". Al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano c'è stata una parata di stelle per festeggiare questo restyling della Juventus: oltre a Massimiliano Allegri e ai giocatori con le rispettive compagne, c'erano il tre volte premio Oscar Giorgio Moroder, lo chef Carlo Cracco, l'attore e regista Michele Placido, il dj Linus, le showgirl Martina Colombari, Federica Fontana e Federica Panicucci, e il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene.