Nuova tragedia in Belgio: giovane calciatore muore in seguito a un arresto cardiaco in campo

Una nuova tragedia sconvolge il mondo del pallone belga dopo quella di Gregory Mertens. Il terzino del Wilrijk-Beerschot Tim Nicot è deceduto in mattinata, in seguito a un arresto cardiaco avvenuto in campo, durante un torneo a Hemiksem. Il 23enne difensore di quarta divisione, non ha superato il coma farmacologico in cui è piombato lo scorso venerdì e si è spento lunedì mattina nell'ospedale in cui era ricoverato.