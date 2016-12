Nostalgia Lavezzi: "Mi manca l'Italia"

Nostalgia Lavezzi, dunque. La Serie A continua ad attrarre il Pocho e l'attaccante argentino non usa giri di parole per chiarire il concetto: "Napoli è una città particolare, in tutta Italia in generale il pallone è vissuto con una intensità incredibile e si trovano più stimoli. Qui in Francia si vive in un altro modo, né migliore né peggiore: ti godi il calcio e la vita, ma è diverso". Lunedì c'è Napoli-Inter e Lavezzi non si sbilancia: "Tifo per una bella partita e credo che lo sarà. Il Napoli gioca bene, questo è l'anno buono per vincere lo scudetto e i giocatori lo sanno. Ma anche l'Inter ha chance di scudetto".



Sulle sue tracce ci sono molti club. Italiani e non. E Lavezzi non ha ancora deciso dove andrà a giocare dopo il Psg: "Ci sono tante possibilità, ho dei mesi per decidere e fare la scelta migliore per me. Questo è l'ultimo contratto che posso fare, mi interessa andare a giocare in una squadra che mi dia stimoli, ma penserò anche alla città e alla qualità della vita".



Qualche chiamata dall'Italia? "Mi hanno chiamato solo gli amici - spiega il Pocho - E Zanetti è un amico...". Il campionato francese, del resto, ormai sembra appartenere al passato per il Pocho: "Non mi annoio, ma è inutile nascondere che questo Psg è troppo forte per gli altri club". E anche il rapporto con Blanc sembra sol professionale: "Lui è l'allenatore, lui decide, non c'è nessun problema".



Poi qualche battuta su Verratti e Dybala. "Marco è già fortissimo e potrà diventare uno dei migliori del mondo nel suo ruolo se avrà la possibilità in Nazionale di far vedere quello che sta facendo qui a Parigi - ha speigato -. Dybala ha grandi potenzialità e può migliorare: ha le qualità per diventare un grande giocatore".