Norvegia, il Rosenborg vince la Coppa Nazionale: festeggiamento... hot

I festeggiamenti dei giocatori del Rosenborg continuano a fare notizia. Dopo il coro post-scudetto che ha conquistato il web, questa volta è una foto a scaldare i tifosi norvegesi. Felice per la conquista della Coppa di Norvegia (secco 2-0 al Sarpsborg 08), un calciatore si è messo in posa in costume adamitico nello spogliatoio, coperto solo dal trofeo dalla forma... equivoca. Inutile, però, descrivere la scena: basta guardare la foto...