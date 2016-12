Non paga l’Iva sul fuoristrada, Cellino condannato

Massimo Cellino è stato condannato al pagamento di una multa di 40mila euro . L'ex presidente del Cagliari e attualmente proprietario del Leeds United è stato dichiarato colpevole dal giudice Sandra Lepore per non aver pagato l'Iva su un fuoristrada Range Rover importato dagli Stati Uniti, ora confiscato. Cellino è stato invece assolto per le presunte violazioni doganali: il riconteggio del valore dell'auto è sotto la soglia di punibilità penale.

L'ex numero uno del club rossoblù già in passato è stato condannato in primo grado alla multa di 600mila euro per l'importazione di una barca a vela battente bandiera statunitense ed è ancora sotto processo per un secondo yacht. Gli avvocati difensori di Cellino, Giovanni Cocco e Giuseppe Accardi potranno ricorrere in appello contro la multa sul fuoristrada, una volta studiate le carte della sentenza.