Noel Gallagher: "Ibrahimovic? E' solo un idiota"

" Ibrahimovic è un f...to idiota, non lo sopporto". L'attacco diretto allo svedese del Psg, sogno di mercato estivo del Milan, non arriva da un collega o un amico, bensì da Noel Gallagher . Il cantautore britannico in un'intervista allo svedese Aftonbladet non s'è trattenuto: "E' un pallone gonfiato come mio fratello Liam: parla tanto e non combina nulla. Tatuaggi fighi e bocca larga". Ora la palla passa a Zlatan , attendiamo la risposta.

In linea col personaggio che ormai si è costruito, Noel Gallagher non ha usato giri di parole per provocare il giornalista svedese di Aftonbladet che, sapendo della passiamo del cantante per il calcio e per il Manchester City, gli ha chiesto un commento sull'idolo scandinavo: "E' un'idiota, non lo sopporto. E' come mio fratello, bocca larga e combina poco". Con Liam non ci sono più rapporti dallo scioglimento degli Oasis nel 2009, ma anche con Ibrahimovic sarà dura ricucire lo strappo.