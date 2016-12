Nocerino attacca Ventura: "Mi ha preso per il c..." 

16:29 - Per Antonio Nocerino ci sono i sei mesi al Torino da dimenticare al più presto. Il centrocampista, però, nel giorno della sua presentazione al Parma, si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe. Parole pesanti usate nei confronti del suo ex allenatore Ventura: "Mi ha preso per il culo. Mi ha trattato come un cretino raccontandomi un sacco di fesserie, come se avessi 15 anni. Ho 400 partite tra i professionisti e questo mi dà fastidio".

Nocerino argomenta il suo sfogo: "Ha fatto giocare difensori a metà campo, e non ho detto nulla, mi ha detto troppe bugie, mi ha illuso. Mi diceva: "Sei importante", ma non giocavo mai. Sono stato fermo un mese, ci sono state 8-9 partite dal mio rientro. Mi ha detto di tutto. Da dopo Roma mi ha detto comincia il tuo campionato. Ma quando giocavo? Mai, solo bugie. Il Torino mi ha dato un sacco di opportunità, il calcio è questo. Se mi devono giudicare senza giocare, non mi sta bene, non sono scemo".

Ora bisogna pensare solo al Parma e alla salvezza: "Siamo un buon gruppo, per noi inizia il campionato domani. L'auspicio è fare il miracolo tutti insieme. Ero felice quando Leonardi mi ha chiamato. Lo conosco dai tempi della Juventus. Mai ripensamenti. Stiamo parlando di una società che in questi anni sta facendo bene. Non ci piangiamo addosso, sappiamo che con tre o quattro risultati siamo in corsa. Io spero nel miracolo. Io guardo sempre i rapporti umani e se il direttore me lo chiedesse potrei anche discutere del mio futuro".