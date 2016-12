Nizza, Balotelli stuzzica i milanisti: "Da tanto non avevo una tifoseria così calorosa"

Balotelli a Nizza è già l'idolo di tutti e fa sognare in grande i tifosi, che l'hanno accolto come un re: "Sono bravissimi e calorosi - dice Mario alla tv ufficiale del club -. E' tanto tempo che non ho una tifoseria così calorosa e sono felice di averla adesso". Il riferimento ai vecchi tifosi del Milan non passa inosservato il giorno dopo l'esordio con due gol nel match vinto contro il Marsiglia: "E' bellissimo vincere i derby, non giocarli".