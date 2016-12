Nizza, Balotelli: "Se sto bene posso vincere Pallone d'oro"

Balotelli naturalmente ammette che i migliori adesso sono lontani: "Ronaldo e Messi sono in questo momento i migliori e nessuno è come loro. Ma se faccio una buona stagione, senza infortuni e concentrato, nessun traguardo è precluso". Sul futuro invece nessuna ipoteca: "Ora voglio provare a vincere il campionato qui. Poi quando l'anno sarà finito vedremo. Sono sempre stato un tifoso del Milan, anche se ho giocato per l'Inter. Se dovessi tornare in Italia, penso al Milan".



Sugli ultimi due anni con poche luci e tante ombre l'attaccante del Nizza non ha dubbi: "Non ho giocato molto, così non riuscivo a segnare. Poi mi sono infortunato, sono rimasto fuori per lunghi periodi. Ma quando sono stato bene, ho giocato e continuato a segnare. Anche in passato ho avuto degli infortuni, ma quando sto bene io faccio gol".



Balotelli ha anche spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare il Nizza: "Volevo provare un nuovo campionato. Non avevo mai giocato in Francia. Ho deciso di venire qui perché la squadra gioca un buon calcio. Quando li ho visti giocare mi sono subito interessato perché penso che sia una squadra che ha futuro. Favre ha un ottimo carattere. Lui sa come trattare con i giocatori giovani. Mi piace molto. Devo dire che Mancini è speciale per me, perché è il primo che ho incontrato, ma penso che Favre sia uno dei migliori allenatori che ho avuto".