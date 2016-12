Nizza, Balo spende 15mila euro in regali per i compagni

La prima settimana in Francia di SuperMario è dunque trascorsa tra sorrisi, autografi, selfie e lavoro duro sul campo. A Nizza l'effetto Balotelli è evidente e i tifosi si aspettano molto dall'attaccante italiano. Per la prima uscita di Mario, domenica l'Allianz Rivera sarà al completo. Difficilmente Balo partirà dall'inizio, ma in Costa Azzurra l'attesa per la star è altissima e l'esordio potrebbe arrivare quasi certamente a partita in corso. "Mario è in forma - ha spiegato il tecnico -. Ma non gioca da tempo e deve ritrovare gli automatismi. Diamogli tempo, di sicuro il potenziale c'è tutto".



Nel frattempo però è già l'idolo dello spogliatoio. Stando a un amico di SuperMario, infatti, la punta si sarebbe presentata agli allenamenti con circa 500 euro di regali per ogni compagno. Un bel modo per ringraziare dei nuovi amici e ricominciare un'altra vita.