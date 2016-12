Nigeria, designato arbitro deceduto per una partita di campionato

Nuovo episodio dai contorni inquietanti in Nigeria: una partita del massimo campionato nigeriano, che si sarebbe dovuta disputare domenica scorsa, è stata rinviata perché l'arbitro designato era deceduto da tempo, addirittura da gennaio. Non è da escludere un intervento della Fifa, che già in passato aveva avvertito la Nff della possibilità di una sospensione se non avesse risolto i propri problemi interni.