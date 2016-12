Niente mercato per Real e Atletico fino al 2018

Come accaduto al Barcellona nel 2015 (che acquistò Arda Turan e Aleix Vidal per la sessione successiva), anche le due società madrilene non potranno operare sul mercato per le prossime due sessioni. Tuttavia, le due finaliste dell'ultima Champions hanno già annunciato l'intenzione di presentare ricorso al Tas (come fece il Barcellona) per sovvertire la decisione della Fifa o quantomeno per guadagnare tempo e poter operare nella sessione di gennaio 2017. La commissione disciplinare della Fifa aveva sanzionato Real e Atletico per alcune irregolarità nel tesseramento internazionale di calciatori con meno di 18 anni. Ora la sanzione è stata confermata dal comitato di appello della Fifa ha respinto il ricorso.



Lo scorso gennaio i due club avevano ottenuto una sospensiva che aveva permersso a entrambi di operare in questa sessione di mercato. In realtà, la squadra di Zidane ha portato a termine solamente la recompra di Morata. L'Atletico, invece, ha preso Gameiro, Gaitan e Vrsaljko spendendo nel complesso oltre 70 milioni.



In attesa dell'eventuale ricorso al Tas, le due squadre spagnole potranno solamente richiamare giocatori in prestito e fare operazioni in uscita. Inoltre, Real e Atletico dovranno pagare rispettivamente 320 mila e 820mila euro di multa.