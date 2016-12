Niang sfida la sorte: tuffo dal tetto

A M'Baye Niang piace sfidare la sorte. Dopo il lungo infortunio causato da un incidente d'auto a febbraio, l'attaccante del Milan sembra infatti non aver imparato la lezione. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video che lo ritrae mentre si tuffa pericolosamente da un tetto in una piscina non molto profonda. Una bravata che non è passata certo inosservata ai tifosi rossoneri, che si sono scagliati subito contro la punta francese.