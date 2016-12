Niang: "Finale di Coppa Italia? Spero di poter giocare"

Stagione finita per Niang ? No, il francese ha messo nel mirino la finale di Coppa Italia contro la Juve del 21 maggio all'Olimpico. Al rientro in Italia dopo l'operazione alla caviglia l'attaccante spera in un recupero lampo: "Spero di potercela fare". Sensa di lui il Milan ha fatto un punto in due partite: "Non penso che la squadra stia ottenendo risultati negativi solamente perchè manco io. Sono sicuro che a partire già dal prossimo match i miei compagni faranno nuovamente bene".

Poi la difesa a Mihajlovic: "Bastano due partite che non vanno bene per cominciare a criticare l'allenatore, qui al Milan si aspetta sempre poco. Ma sappiamo bene quanto stia lavorando al meglio Mihajlovic, per me è l'uomo giusto per il Milan".



Per Niang Balotelli non è al meglio della condizione fisica: "E' un grande giocatore, quando starà benissimo fisicamente aiuterà nuovamente la squadra".