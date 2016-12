Niang, addio anticipato al Genoa: "Ringrazio tutti per aver creduto in me"

19:38 - La bella avventura di Niang con il Genoa volge al termine. Purtroppo il francese non potrà salutare il popolo del Grifone dal campo a causa del problema al ginocchio che lo costringerà a saltare le ultime tre gare della stagione. Proprio per questo l'attaccante ha voluto esprimere via Twitter la sua gratitudine verso i colori rossoblù. Ora resta da capire se il suo futuro sarà nuovamente al Milan o se c'è una nuova maglia in vista.

Niang ha tweettato un messaggio che equivale ad un addio, ma che racchiude tutta la voglia di far sapere a tutti quanto è stata importante l'esperienza con il Genoa, per rilanciarsi e smentire le critiche degli ultimi mesi al Milan. Sul profilo ufficiale del giocatore si legge infatti: "Non so davvero da dove iniziare a ringraziare perché ho trascorso sei mesi con voi e mi sentivo a casa in quanto avete creduto in me. Penso di avere sempre dato tutto per questa maglia e ringrazio la squadra, lo staff, i dirigenti e anche i tifosi e mi ricorderò sempre di voi. Sono ovviamente dispiaciuto per questo infortunio. Se non mi fossi fatto male avrei potuto aiutare ancora il Grifone. Un abbraccio di cuore a tutti, spero di guarire presto. Grazie".