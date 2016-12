Neymar viaggia comodo: jet privato da 10 mln per gli "spostamenti estivi"

Neymar ama viaggiare comodo. E per non farsi mancare nulla durante i suoi " trasferimenti di piacere " ha acquistato un jet privato da dieci milioni di euro , personalizzando la fusoliera con la sua sigla commerciale NJR. Una spesa che Neymar ha deciso di sfruttare al massimo questa estate, consolandosi dopo le delusioni della Coppa America con continui spostamenti e vacanze da sogno.

Con il suo nuovo jet, "O Ney" di recente è volato a Las Vegas per assistere a un combattimento di arti marziali e scattare qualche foto con alcune star dell'Nba come Michael Jordan, Trevor Ariza e James Harden. Ma è solo l'ultimo sfizio. Il brasiliano, infatti, questa estate se la sta spassando alla grande tra resort e impegni di lavoro. Prossima tappa: il Giappone, per obblighi di sponsor. Ovviamente in prima classe.