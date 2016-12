Neymar-United, il padre conferma: "Sì, c'è stata l'offerta"

Neymar è una delle stelle del Barça . Il brasiliano è sempre al centro delle attenzioni e la scorsa estate van Gaal ha cercato di portarlo al Manchester United . Il padre, in una intervista alla Fox, ha confermato la trattativa sfumata: "I Red Devils ci contattarono, ma il Barça non era disposto a venderlo". L'addio del brasiliano alla Catalogna sembra lontano, come confermato il procuratore Walter Ribeiro : "Ha ancora tre anni di contratto" .

In effetti l'asso brasiliano non ha motivo per andar via essendo un pupillo del club nonché uno dei punti di riferimento della rosa insieme a Messi e Suarez. Di certo in futuro arriveranno altre offerte, ma sarà dura strappare il giocatore ai catalani dopo una Champions, una Super Coppa e 58 gol nelle ultime 100 partite, anche se ti chiami Manchester United.