Neymar, niente Coppa America: giocherà solo le Olimpiadi

Rischiava di essere un'estate intensa per Neymar fra Coppa America e Olimpiadi e invece non sarà così. Il Barcellona ha annunciato che l'attaccante giocherà soltanto con la Nazionale olimpica a Rio 2016 mentre non prenderà parte alla Coppa America del centenario in programma negli Stati Uniti. "Il Barcellona esprime gratitudine alla Federazione brasiliana e al suo presidente Marco Polo del Nero per aver accettato la proposta per Neymar di giocare solo le Olimpiadi", si legge in un comunicato.