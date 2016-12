Neymar nei guai: sequestrati 42 milioni per presunta evasione fiscale

Neymar è accusato di evasione fiscale . Un tribunale brasiliano ha sequestrato oltre 42 milioni di euro al giocatore del Barcellona , accusato di non aver dichiarato stipendi e guadagni derivanti dalle pubblicità dal 2011 al 2013. L'attaccante avrebbe evaso 13,5 mlioni che, compresi di multa e interessi, formano una cifra superiore ai suoi averi: per questo è stato deciso di congelare anche alcuni beni di famiglia .

Non c'è pace per Neymar, già in attesa che il processo spagnolo decida sulla regolarità del suo trasferimento dal Santos al Barcellona. Secondo il fisco brasiliano, Neymar avrebbe fatto passare l'ingaggio percepito in blaugrana come guadagno delle sue aziende, non dichiarando inoltre i soldi incassati da pubblicità, diritti d'immagine e altri contratti sempre nel periodo 2011-13.