Neymar: "Meglio il sinistro di Messi che il destro di Ronaldo"

Nell'accesa rivalità tra Messi e CR7 , Neymar interviene a piedi uniti. " Preferisco il sinistro di Leo al destro di Cristiano dal momento che anche il mio piede destro non è affatto male", ha detto il brasiliano a Marca, schierandosi senza dubbi dalla parte del compagno di squadra. Per quanto riguarda invece il paragone tra Pelè e Messi l'attaccante blaugrana preferisce non sbilanciarsi: " Entrambi sono due geni del calcio ".

Nella battaglia a distanza tra la stella del Barcellona e quella del Real Madrid, dunque, Neymar sta dalla parte di Messi. E lo fa usando una frase semplice e chiara sulla sua preferenza per il sinistro magico della Pulce. Quanto invece al mito Pelè, il giudizio è molto più cauto. "Non l'ho mai visto giocare, quello che so di lui me l'ha raccontato solo mio nonno - ha spiegato Neymar -. E' difficile paragonarlo a Messi, con cui ho la possibilità di giocare tutti i giorni. Entrambi sono due geni".



Poi sull'emozione della maggior competizione europea per club: "Giocare la Libertadores è sensazionale, ma la Champions dà un brivido speciale, la realizzazione di un sogno che da bambino cullavo giocando ai videogiochi"