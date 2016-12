Neymar, l'agente spaventa il Barça: "Tre club disposti a pagare la clausola"

"Al giorno d'oggi ci sono tre grandi club mondiali disposti a pagare la clausola di 200 milioni di Neymar - le parole di Wagner Ribeiro a Radio Jovem Pan - ma non posso fare nomi o dire di più, ovviamente è un tema riservato".

Non è impossibile però individuare i tre club in questione, che secondo i media spagnoli sono le due squadre di Manchester e il Psg, che è in cerca di un grande colpo, anche mediatico, per sostituire il partente Ibrahimovic. Mourinho e Guardiola dunque pronti a fare follie per la stella della Seleçao, i due nemici di nuovo uno contro l'altro, questa volta in una sfida di mercato che potrebbe davvero incendiare l'estate delle grandi del calcio mondiale.