Neymar, il Santos chiede sei mesi di sospensione

Situazione da "C'eravamo tanti amati" tra Santos e Neymar. Il club brasiliano ha chiesto alla Fifa di sospendere per 6 mesi dalle competizioni il numero 11 del Barcellona, accusato di aver recisso unilateralmente il contratto ai tempi del passaggio in blaugrana, nel 2013. Per aver infranto l'articolo 62 del codice disciplinare Fifa, che tratta di corruzione, il Santos vuole anche 55 milioni di euro come risarcimento.