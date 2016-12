Neymar, il papà fissa il prezzo: "Servono 430 milioni"

Atro che Bale e Pogba : "Se qualcuno vuole Neymar deve sborsare 430 milioni di euro ". A parlare è Neymar Da Silva senior , padre del fuoriclasse del Barça: "C'è la clausola di 190 milioni, più le tasse e il resto - ha dichiarato in un'intervista a El Mundo Deportivo - In tutto fanno 430 milioni. Quando l'ho detto a Wagner Ribeiro (uno degli agenti del giocatore, ndr) mi ha preso per pazzo. Ma io non sono pazzo, non si scherza con gli affari".

Il papà del brasiliano ha anche confermato i molti contatti avuti con altre squadre prima del maxi rinnovo con i Balugrana: "Incontro tante persone nei miei uffici in Brasile - ha detto al quotidiano catalano - Alcune mi vengono a chiedere se mio figlio potrebbe cambiare squadra nel futuro, ma io su questo sono sempre molto chiaro. Neymar è felice al Barcellona e tutto il mondo sa che se fosse stata una questione di soldi ora non sarebbe più qui".



Le offerte, come noto da tempo, sono arrivate da Manchester (già nel 2015), Parigi e persino Madrid, ma Neymar Senior ora non ha dubbi: "Se oggi dovessero arrivare delle proposte risponderemmo di no. Non ci sarebbe neanche bisogno di ascoltarle". In ogni caso, arrivare al giocatore sarebbe praticamente impossibile: tra la clausola rescissoria, le tasse e "tutto il resto" (verosimilmente una serie di benefit richiesti dallo stesso calciatore), servirebbero 430 milioni di euro. Una cifra inavvicinabile da chiunque.