Neymar chiama Pogba: "Vieni al Barcellona" 

20:27 - Tutti vogliono Paul Pogba. I dirigenti dei top club si stanno già muovendo da diverso tempo per convincere il centrocampista a sposare la loro causa, ma ora anche i giocatori stanno scendendo in campo con messaggi d'amore per il francese. E' la volta di Neymar, che alla collega di Premium Sport Francesca Benvenuti, ha sponsorizzato il suo Barcellona: "Qui sarebbe il benvenuto, è un giocatore fantastico e farebbe benissimo".

Il brasiliano, il giorno dopo il trionfo con il Bayern Monaco, ha confessato: "Gli apriamo le porte: Pogba è un giocatore fantastico, è più giovane di me ed è già a quel livello. Qui non potrebbe che fare benissimo". Lo spogliatoio del Barcellona ha già dato il suo ok all'affare, ora toccherà a Braida convincere la Juventus. C'è naturalmente da ricordare che Paul potrebbe sbarcare al Camp Nou solo a partire dal gennaio 2016. Un ostacolo in più per la trattativa con la concorrenza spietata di Psg e Manchester City.