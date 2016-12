Newcastle, Jonas Gutierrez torna in campo dopo il tumore

16:11 - Graditissimo ritorno nelle file del Newcastle. Jonas Gutierrez, esterno argentino di 31 anni, ha vestito nuovamente la maglia dei Magpies dopo aver vinto la sua lotta contro un cancro al testicolo che lo ha colpito circa un anno fa. Gutierrez è tornato in campo con l'under 21 del Newcastle, che ha affrontato il West Ham nella Fa Cup giovanile. "Siamo felici di riaverlo con noi" ha detto l'allenatore Alan Pardew.

La storia dell'argentino ricorda molto quella di Francesco Acerbi, tornato in campo con il Sassuolo e addirittura in Nazionale dopo aver battuto per due volte un tumore al testicolo. Per la cronaca, la partita è finita 4-1 per il Newcastle. Gutierrez non ha segnato, ma è stato comunque il migliore in campo. A prescindere.

FULL TIME: @elgalgojonas makes his comeback and plays 87 minutes as #NUFC U21s beat @whufc_official U21s 4-1. pic.twitter.com/Z077GawOrk

— Newcastle United FC (@NUFC) 22 Dicembre 2014