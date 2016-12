Neuer, stoccata a CR7: "Pallone d'oro? Io non poso in mutande"

18:16 - Manuel Neuer, che stoccate a Cristiano Ronaldo. Dalle pagine della rivista tedesca 'Kicker' il portiere del Bayern e della nazionale parla senza filtri del suo rivale nella corsa al Pallone d'oro: "Sono un atleta e non il testimonial di un marchio, non sono il tipo che si mette in posa per foto in mutande. Non ho un'immagine glamour come la sua". E ancora: "Non mi piacciono le passerelle sul tappeto rosso, preferisco il verde del terreno di gioco".

Neuer non nomina mai Cristiano Ronaldo ma l'allusione al campione portoghese è evidente: "Mi sento più a mio agio in campo, mentre faccio il mio lavoro e tento di migliorarmi", ha aggiunto il tedesco, secondo cui il fatto di giocare in porta potrebbe penalizzarlo nella corsa al Pallone d'oro. "Dopo le partite in tv mostrano soprattutto i gol, le occasioni da rete e gli assist più spettacolari e i tifosi si ricordano poco delle parate e di come un portiere ha bloccato palloni salvando il risultato e correndo anche dei rischi".

La replica a Neuer non si è fatta attendere: non da parte di Cristiano Ronaldo ma dei media spagnoli, che su Twitter stanno facendo circolare un video in cui il portiere del Bayern appare proprio in... mutande.