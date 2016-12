Nesta: "Ancelotti il miglior mister che abbia avuto. Italia? Vedremo"

Alessandro Nesta , nuovo allenatore del Miami Fc , squadra della NASL , ha rilasciato un'intervista alla BBC nella quale ha parlato di vari temi, tra i quali Ancelotti e il futuro, ancora incerto. Sul tecnico di Reggiolo: "E' il miglior mister che abbia avuto, ci ho lavorato per otto anni, per me è come un padre". Su un possibile ritorno in Italia: "Ora parto con gli Stati Uniti, in futuro non so cosa accadrà".

"Ancelotti era nettamente il migliore, per il modo in cui gestiva il gruppo e organizzava la tattica. In ogni squadra che ha allenato ha vinto, e penso che voglia fare lo stesso con il Bayern Monaco. Lo sento spesso per farmi dare dei consigli, ora dovrò chiamarlo ancora di più, perchè ho bisogno di lui", ha detto l'ex difensore di Milan e Lazio.



Nesta non si è voluto sbilanciare su un eventuale ritorno in Italia nei prossimi anni: "Non so, ora inizio negli Stati Uniti, poi non ho idea di cosa accadrà in futuro. Magari cercherò di affermarmi e costruire la mia carriera qui. Ora in Italia si sta attraversando un momento difficile, perchè i club hanno le stesse ambizioni e obiettivi degli anni passati, ma i capitali da investire non sono più quelli di prima, e questo è un grosso problema. Vogliono vincere la Champions League ogni anno, ma non hanno soldi. Penso che attualmente sia impossibile competere con Barcellona, Real Madrid e la Premier League: la differenza è troppo grande".