Nella festa per la Champions League, Piqué provoca Cristiano Ronaldo: "Grazie Kevin Roldan"

Nella festa per la Champions League, Gerard Piqué si è scatenato e con i suoi sfottò non le ha mandate a dire. "Grazie Kevin Roldan, con te è iniziato tutto". Kevin Roldan è il cantante colombiano che partecipò al discusso party per i 30 anni di Cristiano Ronaldo a febbraio, la notte dello 0-4 incassato dal Real nel derby con l'Atletico Madrid. Da quella notte, secondo il difensore catalano sarebbe iniziato il tracollo sportivo del Real.

Per la cronaca. Con l'artista colombiano, Ronaldo si era esibito persino al microfono. Ma soprattutto,il party dopo la disfatta nel derby di campionato alzò un polverone di polemiche, con i tifosi delle Merengues a mugugnare e la stampa spagnola a fare a massacrare il Real. La frase di Piqué ha esaltato i tifosi catalani presenti al Camp Nou, lasciando però increduli Luis Enrique e i compagni di squadra. E in Spagna (ma non solo) aspettano la reazione di Cristiano Ronaldo.



Ma Piqué non si è fermato al fantasista portoghese. Perché nella lunga notte della festa c'è stato spazio anche per una frecciatina ai fan della Juventus: "A Berlino non è rimasto niente, vi siete mangiati i tifosi bianconeri".