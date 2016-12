Nedved punge l'Inter: "Mai avrei accettato lo scudetto di cartone"

Pavel Nedved rivela qualche retroscena curioso risalente alla stagione 2009/2010, quando un certo Josè Mourinho provò a portarlo all'Inter nella stagione conclusasi con il Triplete nerazzurro: "Sapeva che ero terribilmente attratto dalla Champions perché non l'avevo mai vinta - racconta il dirigente juventino a 'Idnes' -, ma non poteva succedere. Avesse allenato qualsiasi altro club al mondo sarei andato, ma all'Inter proprio no".