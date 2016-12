Nazionali, tanti i gol italiani nel mondo

L'Italia avrà anche perso 4-1 con la Germania , ma si può consolare con i tanti gol dei nostri giocatori. Aveva iniziato il giovane Manaj , attaccante classe '97 dell' Inter , in rete con l'Under 21 dell' Albania . Per poi continuare con Honda , Ghoulam in Etiopia-Algeria 3-3 e Tonev del Frosinone. Senza dimenticare i due giocatori della Roma: Dzeko e Pjanic nel 2-0 della Bosnia alla Svizzera . E nella notte ecco 4 gol: doppiette per Pinilla e Bacca.

Un festival dell'esultanza, insomma. Alla festa giapponese non poteva non partecipare Honda, che anche con la sua Nazionale conferma l'ottimo stado di forma. Ed è festa anche per Ghoulam, nonostante il pari della sua Algeria contro la più abbordabile Etiopia. Con la maglia della Bulgaria sono bastati 3' a Tonev per colpire contro la Macedonia. E, ne siamo sicuri, avrà esultato Luciano Spalletti per le reti di Dzeko e Pjanic, a pochi giorni dal derby contro la Lazio. Manaj si conferma un giocatore in crescita: nella prossima stagione l'Inter potrà mandarlo in prestito per farlo giocare di più. Infine, tanti gol anche nella notte, nelle qualificazioni mondiali del Sudamerica: doppietta per Pinilla con il suo Cile (4-1 al Venezuela: le altre due reti sono state di Vidal) e Bacca con la sua Colombia nel 3-1 all'Ecuador. E guardando al passato, ecco pure i centri di Cavani con l'Uruguay e di Ricardo Oliveira col Brasile.