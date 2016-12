Nazionali, quanti cambi: dopo Euro e Coppa America via tanti selezionatori

Non solo Antonio Conte . Gli Europei hanno lasciato in eredità alle nazionali europee una scia di cambiamento: 9 dei selezionatori presenti in panchina in Francia o si sono dimessi, o sono stati cacciati o avevano già deciso di lasciare. 9 su 24 , più di un terzo, una percentuale molto alta che va ad unirsi ai terremoti occorsi in Sudamerica dopo la Copa del Centenario e le questioni olimpiche: il Brasile ha silurato Dunga, l'Argentina è senza ct.

Non tutte le nazionali, però, hanno già scelto i successori. L'Italia aveva avuto un preavviso molto ampio da Antonio Conte, che sapeva di accasarsi al Chelsea. Anche la Spagna poteva immaginare un addio di Del Bosque a fine torneo, ma per ora non ha ancora nominato un sostituto. In grossa difficoltà la federcalcio inglese, che dopo il fallimento di Hodgson non sa da chi ripartire. In ordine di tempo gli ultimi scossoni sono arrivati dal Belgio, con l'esonero di Wilmots: aveva la nazionale più cool e un tabellone agile, è uscito ai quarti contro il Galles. Imperdonabile.



La Romania si è affidata al veterano Daum, l'Ucraina scommette su Shevchenko, couadiuvato dal duo rossonero Tassotti-Maldera. La Russia, che ospiterà i Mondiali ha fallito completamente, ha accettato le dimissioni di Slutsky e ora deve trovare una guida per avvicinarsi all'evento più importante.



Scossoni anche in Sudamerica: Dunga è stato cacciato, al suo posto Tite. Martino (Argentina) si è dimesso non tanto per la sconfitta in finale quanto per le Olimpiadi e la mancanza di giocatori convocabili. E sull'Albiceleste si allunga l'ombra di Bielsa. Infine Tabarez, ct storico dell'Uruguay, è alle prese con una sfida ben più importante, quella con la malattia.