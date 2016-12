Nazionali: a segno mezza Serie A

Incredibile a dirsi: la sosta per gli impegni delle nazionali ha fatto bene alla Serie A . Lo dicono i gol segnati in giro per il mondo dai giocatori del nostro campionato, che ora tornano nei club con un carico di fiducia e in ottima forma in vista degli impegni cruciali fino a Natale. Al netto degli infortuni ( Gabbiadini, Lichtsteiner e Gervinho ), dunque, dai vari ritiri delle nazionali arrivano tante buone notizie.

Per quanto riguarda la banda croata si registrano i gol di Kalinic, Brozovic e Mandzukic. Tre belle conferme in vista della ripresa della Serie A per Sousa, Mancini e Allegri. Sul fronte bosniaco, nonostante l'eliminazione da Euro 2016, Dzeko ha timbrato comunque il cartellino e fa ben sperare Garcia. In casa Napoli, è Ghoulam a fare la parte del leone con una doppietta. E non è tutto qui. Il granata Josef Martinez ha segnato per il Venezuela, Cesar per la Slovenia, Caceres per l'Uruguay, Biglia per l'Argentina e Honda per il Giappone. Insomma, tanti gol e buone prestazioni per molti campioni della Serie A impegnati in giro per il mondo (Zapata a parte, che ha regalato la vittoria all'Argentina).



E sul fronte azzurro? In due gare i gol a referto dell'Italia dicono Candreva, Marchisio e Gabbiadini. L'esterno biancoceleste ormai è una certezza nello scacchiere di Conte e il Principino si sta conquistando il ruolo di leader a suon di prestazioni convincenti. Quanto all'attaccante del Napoli, il gol con la maglia dell'Italia è l'ennesima conferma della vena realizzativa dell'ex blucerchiato, che però esce dalla gara contro la Romania con un problema alla caviglia. Insieme ai ko di Lichtsteiner e Gervinho è una delle poche note stonate di questa pausa per le nazionali. I tecnici della Serie A possono tirare un sospiro di sollievo.